Тренировки позволяют отработать навыки и быстро реагировать на вызовы, в частности, на вероятное нападение россиян с территории Беларуси.

В столице провели плановые учения по развертыванию так называемых "спящих блокпостов" и их превращения в опорные пункты. Представители полиции совместно с бойцами Нацгвардии и представителями других военных формирований отработали на блокпостах проверку документов водителей и осуществили осмотр автотранспорта.

Как говорится в сюжете ТСН, в рамках проведения командно-штабных учений правоохранители совместно с военными тренировались за считанные часы развернуть блокпосты, которые временно не использовались, и устанавливать новые инженерные защитные сооружения.

Такие учения проводятся регулярно, отмечают военные, и не связаны с вероятной эскалацией российской агрессии накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Тренировки дают возможность отработать навыки и быстро реагировать на вызовы, в частности, на вероятное нападение россиян с территории Беларуси.

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Как рассказал офицер полиции Евгений Трухань, они проверяют автотранспорт и документы граждан.

В свою очередь, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил:

"Это тренировка, направленная на совершенствование и наращивание систем инженерного оборудования, систем противовоздушной обороны. Также рассматриваются вопросы обеспечения общественной безопасности в случае обострения".

Учения ВСУ в Чернобыльской зоне

В рамках плановых учений Украина провела учения бойцов-спецназначенцев вплотную к белоруской границе, а именно в Чернобыльской зоне отчуждения.

Обучение с применением боевых снарядов и взаимодействие штурмовых групп сразу нескольких подразделений должно сдержать российские войска со стороны беларуссой границы, если те полезут во второй раз.

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