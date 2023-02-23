В регионе работала система ПВО.

Утром 23 февраля в Киеве и Киевской области слышали взрывы.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО)

"Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и близких!" - говорится в сообщении.

Около 11:30 в Киеве и немного раньше в Киевской области объявили воздушную тревогу. К 11:53 в столице дали отбой.

ОБНОВЛЕНО 12:07. В Киевской области объявили об отбое воздушной тревоги.

23 и 24 февраля - есть ли угроза новых атак РФ

Как писал УНИАН, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что будет 23-24 февраля. По его мнению, "ничего нового не будет".

Глава разведки предположил, что Россия может скомбинировать удары Shahed и ракетами, но это уже не новые методы.

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