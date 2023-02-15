Сообщается, что вероятной целью запуска шаров было выявление и истощение украинской системы ПВО.

В среду, 15 февраля, над Киевом обнаружили около шести вражеских воздушных целей, большинство сбили.

"Предварительно, в воздушном пространстве Киева было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, перемещающиеся в пространстве под действием ветра", - сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование.

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"По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров, возможно, было выявление и истощение нашей ПВО", - считают в КГВА.

Уточняется, что окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет сделано после детального изучения и анализа останков сбитых объектов.

Воздушная тревога в Киеве 15 февраля - что известно

Днем 15 февраля в Киеве объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в небе над столицей обнаружили вражескую цель.

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что в небе Украины зафиксированы вражеские шары с отражателями, которые двигаются по направлению ветра и ведут радиолокационную разведку.