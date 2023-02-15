В среду, 15 февраля, над Киевом обнаружили около шести вражеских воздушных целей, большинство сбили.
"Предварительно, в воздушном пространстве Киева было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, перемещающиеся в пространстве под действием ветра", - сообщает Киевская городская военная администрация.
Отмечается, что эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование.
"По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров, возможно, было выявление и истощение нашей ПВО", - считают в КГВА.
Уточняется, что окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет сделано после детального изучения и анализа останков сбитых объектов.
Воздушная тревога в Киеве 15 февраля - что известно
Днем 15 февраля в Киеве объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в небе над столицей обнаружили вражескую цель.
Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что в небе Украины зафиксированы вражеские шары с отражателями, которые двигаются по направлению ветра и ведут радиолокационную разведку.