В некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графикам.

На выходных, 18 и 19 февраля, в Киеве и области возможны стабилизационные отключения света по графикам.

"18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графикам в связи с проведением ремонтных работ", - сообщает группа ДТЭК в Telegram.

По данным ДТЭК, отключения возможны в субботу с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе; в воскресенье с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

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Из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района. На выходных электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.

Отключения света в Украине - что сообщалось

Ремонты поврежденных вследствие вражеских атак энергообъектов могут длиться много месяцев, отдельные регионы иногда снова будут без электроснабжения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что атаки россиян на объекты критической инфраструктуры не прекращаются, и "расслабляться еще очень рано":

"Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов, Россия потратила миллиарды долларов, но снова проигрывает, опять не способна сломать Украину на энергетическом фронте".