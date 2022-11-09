Никаких подготовительных работ по возможным переговорам с РФ в настоящее время не происходит.

Западные партнеры не уговаривали Украину к переговорам с Россией.

Как сообщили "Украинской правде" высокопоставленные собеседники в дипломатических кругах, никакого склонения к "миру" не было.

"Они (партнеры - УНИАН) не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не так категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить", - говорят источники издания.

Собеседники журналистов отрицают, что западные партнеры давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с Россией.

"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше", - пояснил УП собеседник, вовлеченный в международные переговоры.

Никаких подготовительных работ по возможным переговорам с РФ в настоящее время не происходит, отмечают журналисты.

Переговоры с Россией

Как писало издание "The Wall Street Journal", советник Байдена Джейк Салливан в течение последних месяцев ведет неофициальные переговоры с людьми Путина - Юрием Ушаковым и Николаем Патрушевым, во время которых Вашингтон предостерегает Москву от применения ядерного оружия.

В Белом доме впоследствии отметили, что "оставляют за собой право говорить с Россией о снижении рисков на высшем уровне".

Вслед за приездом в Зеленский Салливан в американской прессе появилась информация, что США якобы просят Украину показать открытость к переговорам.

В то же время представители администрации Байдена неоднократно подчеркивали, что Украина сама будет решать, когда садиться с Москвой за стол переговоров, а Вашингтон будет пытаться укрепить позицию Украины путем отвоеванных территорий.

Итальянская газета "Republica" накануне писала, что США якобы видят перспективу переговоров с Россией после деоккупации Херсона. В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что освобождение юга даст бонусов в переговорах "с позиции силы", но во всех вариантах речь пойдет о полном выводе российских войск.

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