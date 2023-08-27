Председатель Объединенного комитета руководителей штабов Марк Милли заявил, что Украина может получить самолеты F16.

Велика вероятность того, что в ближайшее время Украина получит истребители F-16, которые крайне необходимы ей для противостояния российской агрессии.

Такое заявление в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka сделал председатель Объединенного комитета руководителей штабов Марк Милли, напомнив, что существует программа обучения и дело движется вперед, собщает Reuters.

"Относительно F-16. На самом деле дело движется вперед. Итак, существует программа обучения, и они (украинцы – ред.), вероятно, получат F-16... в не столь отдаленном будущем", – отметил Милли.

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Он также прокомментировал ход украинского контрнаступления, отметив, что украинским Вооруженным силам противостоят укрепленные позиции российских оккупантов.

"У украинцев осталось значительное количество боевой силы, и это еще не конец. Поэтому я думаю, что откровенно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче", – сказал Милли.

F16 для Украины

25 августа 2023 года сообщалось о том, что Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16 так как страна переходит на новые модели F-35.

Кроме того, Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16, а первые шесть истребителей наша страна может получить уже ближе к концу года. Норвегия также подтвердила предоставление Украине западных истребителей F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о плане по обучению украинских специалистов на истребителях F-16.

Авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Богдан Долинце заявил, что самолеты F-16 могут быть частью единой системы противовоздушной обороны Украины. По его словам, в случае появления истребителей F-16, вероятность открытия украинского авиационного пространства возрастает.

Также эксперты рассказали, какие преимущества получит Украина, используя F-16.

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