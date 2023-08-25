Небольшая часть из них пойдет на обучение, а остальные – в ВСУ.

Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16 из-за того, что страна переходит на новые модели F-35.

Как рассказала министр обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен в интервью "Европейской правде", несколько самолетов оставят в Нидерландах для обучения украинских пилотов.

"Здесь все просто. Нам больше не нужны F-16, потому что мы переходим на более новые F-35. Но из-за войны в Украине мы в определенный момент решили, что все равно не будем продавать эти истребители F-16, а оставим их доступными. А теперь передаем Украине их почти все - за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов", - сказала она

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Оллонгрен сказала, что всего в Нидерландах 42 таких самолета. Небольшая часть из них пойдет на обучение, а остальные – в ВСУ.

Истребители F-16 для Украины - подробности

Дания планирует передать Украине 19 истребителей, а Нидерланды планируют передать 42. Также самолеты Украине пообещала Норвегия, а Португалия будет учить пилотов ВСУ и инженеров пилотированию и обслуживанию F-16.

Соединенные Штаты в ускоренному порядку будут предоставлять разрешение другим странам на передачу истребителей F-16 для Украины. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости.

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