В рамках авиационной коалиции к обучению украинских защитников присоединяется все больше стран, чтобы как можно больше специалистов могли пройти эффективную подготовку.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о плане по обучению украинских специалистов на истребителях F-16 и есть ли в нем приоритетные пункты. В эфире телемарафона он подчеркнул, что "авиация каких-либо ошибок не прощает", в ней все должно работать как единый механизм.

"Будь-то наземный специалист, обслуживающий самолет, или тот, кто управляет полетами, или сам пилот, здесь главных пунктов нет. Это все должно работать, как четкий слаженный механизм всего военного коллектива... Коллектив авиаторов на военном аэродроме - это от нескольких сотен до тысячи человек, которые должны обеспечить работу этого механизма. Один самолет вылетает, или десять - все равно весь организм должен работать. Органы военного управления, обеспечение боевой работы этого самолета, который бьет оккупантов, - это действительно все нужно", - пояснил Игнат.

Он добавил, что для слаженной боевой работы по защите неба истребителями F-16 в разных странах авиационной коалиции будут учиться много украинских специалистов, чтобы как можно эффективнее и быстрее пройти учебный процесс.

Видео дня

"Это не только пилоты, но и инженеры, офицеры боевого управления и другие, которые должны как можно скорее сегодня овладевать этой техникой. Нужно иметь не только военный аэродром - это площадка, а надо иметь тренажерную базу, военных инструкторов - все очень важно. И поэтому, каждая страна может набрать какую-то определенную группу пилотов для того, чтобы максимально эффективно их и всех других специалистов обучать", - подчеркнул Игнат.

Также, он назвал очень вдохновляющей информацию о том, что США изменили подход к обучению украинских пилотов на F-16 и могут присоединиться к этому процессу.

"США имеют пожалуй лучшую базу для обучения пилотов на F-16. Безусловно, у них есть хорошая база для обучения и летчиков, и других специалистов. Если бы Соединенные Штаты тоже присоединились, о чем они уже выразили свою готовность, это было бы отличной информацией для нас", - сказал Игнат.

Он подытожил, что Украине для защиты неба очень нужны истребители F-16. "И не только он, но и вооружение, которое к нему идет. Этот самолет тоже должен быть в определенной модификации, чтобы не уступать нашему главному сопернику в воздухе, российскому самолету Су-35. Поэтому, мы должны делать все, чтобы эта техника как можно быстрее оказалась в нашем небе", - констатировал Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Как писал УНИАН, сегодня 25 августа стало известно, что США в ускоренном порядке будут предоставлять разрешение другим странам на передачу истребителей F-16 для Украины. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости.

24 августа представитель Пентагона официально подтвердил, что США в ближайшее время начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Как отметил, бригадный генерал Патрик Райдер, общее количество украинцев, которые примут участие в тренировках должна определить Украина, а США станут "еще одной площадкой для обучения". Он рассказал, что в сентябре украинские специалисты пройдут курсы английского языка, а уже в октябре ожидается начало обучения летчиков полетам на F-16 на авиабазе Моррис в штате Аризона.

Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16, а первые 6 истребителей можем получить уже ближе к концу года. Нидерланды могут передать Украине 42 самолета F-16. Норвегия подтвердила предоставление Украине западных истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны IRIS-T. Также сообщалось, что Греция присоединится к участию в тренировке украинских пилотов на F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: