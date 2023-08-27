Общая картина уровня безопасности полетов растет, но сказать, будет ли этого достаточно для хотя бы частичного открытия аэропортов, сейчас сложно.

В случае появления истребителей F-16, вероятность открытия украинского авиационного пространства возрастает, заявил авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Богдан Долинце.

В интервью УНИАН он отметил, что самолеты F-16 могут быть частью единой системы противовоздушной обороны Украины:

"Задача самолетов F-16 – закрывать все остальное пространство между зонами, которые уже прикрыты средствами ПВО. Эти самолеты могут довольно быстро перемещаться из одного региона в другой".

Но, по словам эксперта, истребители F-16 могут сбивать только вражеские дроны и крылатые ракеты, то есть дозвуковые средства поражения.

"Вряд ли F-16 смогут быть эффективными именно против сверхзвуковых или баллистических средств - если мы говорим об условных Х-22, Onyx и даже ракетах "Искандер" или "Кинжал". Пока только Patriot подтвердил возможность их сбивать с достаточно высокой вероятностью", - обратил внимание Долинце.

Эксперт подчеркнул, что в случае появления истребителей F-16, вероятность открытия украинского авиационного пространства возрастает только из-за того, что наличие таких средств уменьшает количество оружия и средств поражения, которое Российская Федерация может эффективно использовать против авиационной инфраструктуры на западе Украины:

"Но, при этом, все равно остаются виды вооружений, которые эти истребители не смогут уничтожать".

Богдан Долинце убежден, что общая картина уровня безопасности полетов растет, но сказать, будет ли этого достаточно для хотя бы частичного открытия аэропортов, сейчас сложно.

"Этот анализ должна провести Государственная авиационная служба и соответствующие структурные подразделения Вооруженных сил, которые отвечают за безопасность воздушного пространства", - сказал он, и добавил, что речь исключительно о возможности открытия украинского воздушного пространства для украинских компаний.

"То есть, это, условно говоря, может касаться только компании Air Ocean Airlines, которая зарегистрирована в Украине, при условии, что она договорится со страховщиками, которые будут покрывать эти риски", - подытожил авиационный эксперт.

Восстановление авиасообщения в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо.

Президент отметил, что "настоящая прочность есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, чтят собственную авиацию".

"Сейчас, в этом году, Украина должна сделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16. И это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности", - сказал Зеленский.

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