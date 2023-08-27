Эксплуатация F-16 обеспечит Украину платформой, способной легко интегрировать широкий спектр сложных систем вооружения.

Самолеты F-16 смогут обнаруживать российские самолеты на больших расстояниях и позволят украинским летчикам оставаться вне зоны действия фронтовой российской ПВО, пишет Atlantic Council.

Кроме того, эти истребители, скорее всего, будут оснащены ракетами "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые по своим характеристикам аналогичны, а возможно, и превосходят российские Р-77.

Кроме того, эксплуатация F-16 обеспечит Украину платформой, способной легко интегрировать широкий спектр сложных систем вооружения, если США и другие страны решат предоставить их в будущем. Это может быть и система радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-131, и кинетическое оружие дальнего действия, такое как бомба малого диаметра, и крылатые ракеты, такие как AGM-158 JASSM.

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Как только Украина получит возможность эксплуатировать самолеты F-16, для стран НАТО откроются двери для поставок этого оружия, поскольку оно легко совместимо с истребителями американского производства.

Самолеты F-16 для Украины - подробности

Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16 из-за того, что страна переходит на новые модели F-35. Как рассказала министр обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, несколько самолетов оставят в Нидерландах для обучения украинских пилотов. Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16, а первые шесть истребителей наша страна может получить уже ближе к концу года. Норвегия также подтвердила предоставление Украине западных истребителей F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о плане по обучению украинских специалистов на истребителях F-16 и есть ли в нем приоритетные пункты. Он подчеркнул, что "авиация каких-либо ошибок не прощает", в ней все должно работать как единый механизм.

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