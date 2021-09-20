Жданов заявил о необходимости давать достойный отпор врагу.

Украина на Донбассе сама позволяет России осуществлять провокации, тем самым "подставляет ей другую щеку", считает военный эксперт Олег Жданов.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

Пока это будет продолжаться - вражеские обстрелы не прекратятся, добавляет он. Украине, по словам Жданова, остается защищать свой суверенитет.

"Это с нашего разрешения Россия такая безнаказанная. Мы до сих пор официально не хотим признать присутствие российских войск на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области - это, во-первых. Во-вторых, мы как в Священном писании - каждый раз подставляем другую щеку и не отвечаем, тем более не ведем огонь на опережение", - отметил эксперт.

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Он напомнил, что враг применяет артиллерию, дальность выстрела из которой - до 15 км. ВСУ "отвечают" из стрелкового оружия или пулеметов, потому что другое вооружение запрещено "Минском".

"Для того, чтобы обезопасить гражданское население можно использовать высокоточное оружие. Это корректирующие боеприпасы для артиллерии. К сожалению, политика президента - не стрелять", - отметил Жданов.

Как ранее командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Россия может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для ее руководства время.

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Автор: Юрий Годован