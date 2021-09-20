Сергей Наев отметил, что учитывая военную активность России, "угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются".

Россия может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для ее руководства время.

Об этом заявил Командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергій Наев в интервью РБК-Украина.

Однако, по его словам, прямых признаков того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нет.

"Военные угрозы со стороны РФ на Юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере. Кроме того, опыт 2014 года свидетельствует о том, что РФ может пойти не только на обострение, но и может перейти к реальным боевым действиям на Юге Украины в любое удобное для российского руководства время", - сказал Наев.

Он также отметил, что на фоне запуска "Крымской платформы" Россия усиливает давление по недопущению создания механизма по мирной деоккупации Крыма, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии.

Также Наев отметил, что сейчас в оккупированном Крыму не обнаружено признаков создания наступательных группировок войск.

"Однако, учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором", - сказал генерал-лейтенант.

Наев также добавил, что учитывая военную активность России вокруг Украины, в частности проведении масштабных военных учений по наступательной тематике, "угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются".

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Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Александр Топчий