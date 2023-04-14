Сегодня президент обсудил с главами СБУ и ГУР уничтожение оккупантов, их логистики и потенциала на оккупированных территориях, а также подготовку активных действий и контрштурмовую работу.

Президент Владимир Зеленский считает, что одержать победу в этой войне - долг Украины перед человечностью. Об этом он сказал во время традиционного ежедневного обращения.

"В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое - это постоянное уничтожение оккупантов, это минусование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинских воинов, которые это обеспечивают и помнят, что за каждый российский удар по украинским городам и селам, по украинским позициям, за каждое убийство украинцев оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери.

"Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага не будет никакой перспективы на земле Украины. Спасибо всем, кто противостоит злу вместе с Украиной! Слава всем нашим солдатам, кто сейчас в бою за государство и людей", - подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил воинов 14-й бригады и 1-й президентской бригады оперативного назначения Нацгвардии, 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-й отдельной штурмовой бригады, 77-й отдельной аэромобильной бригады, отметив, что держать оборону в Донецкой области сейчас - это самое тяжелое, "но это дает всей Украине жизнь".

"Ни одного часа на этой неделе перед Пасхой не обошлось без российских убийств и террора. Это государство-зло, и оно проигрывает. Одержать победу - это наш долг перед человечностью как таковой. И мы одержим победу", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - заявления иностранных политиков

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прогнозирует, что если западные страны допустят поражение Украины в развязанной Россией войне, это станет началом конца "золотого века" Запада. По его словам, победа Украины станет гарантией "не только восстановления, но и укрепления нашей экономической силы".

В то же время Моравецкий предположил, что война России против Украины продлится несколько лет. Он добавил, что Китай, скорее всего, разделяет позицию РФ, которая хочет уничтожить Украину.

А вот недруги Украины пугают прогнозами. Например, пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной". Он утверждает, что война прекратится в тот момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать Украину.

В свою очередь, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что победа в войне как Украины, так и России станет катастрофой, поэтому следует начать немедленные переговоры о мире.

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