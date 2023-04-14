Французские ультраправые уверяют, что Путина не поддерживают, но требуют срочных переговоров, которые нужны Кремлю.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что победа в войне как Украины, так и России станет катастрофой, поэтому следует начать немедленные переговоры о мире. Своими мыслями она поделилась в интервью El Pais.

Ле Пен, которую ранее обвиняли в получении денег от Кремля и в целом считают самым пророссийским политиком Франции, после полномасштабного вторжения РФ в Украину дистанцировалась от Путина. По крайней мере, на словах.

"Когда такая нация, как Россия, нападает на другую нацию и угрожает ее суверенитету, равноудаленность невозможна, вы должны занять позицию", — заявила она.

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Ле Пен утверждает, что поддерживает отправку Украине "оборонительного" оружия, но не "наступательного". Также она за санкции, но не в сфере энергетики. В вопросе окончания войны Ле Пен выступает за срочные переговоры.

"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофа, потому что все страны с территориальным конфликтом будут думать, что могут решить его с помощью оружия. Если Украина победит, это будет означать, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без силы НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что Третья мировая война развязана", – заявила она.

Ле Пен утверждает, что сторонам нужно начать срочные переговоры о мире, но, каким должен стать их итог, она не знает.

"Я не собираюсь давать вам мирный план прямо здесь, на кофейном столике", – отмахнулась она.

Мирные переговоры между Украиной и Россией

Ранее президент Зеленский неоднократно объяснял, почему переговоры с Россией на данном этапе не имеют смысла. По его мнению, Кремль использует их, чтобы зафиксировать текущий статус-кво в формате очередного "Минска" и начнет готовится к следующему этапу агрессии.

В России заявляют, что готовы к переговорам "без всяких условий". Но при этом тут же выставляют условия, что переговоры должны вестись с учетом "реалий" на фронте и "задач" российского вторжения.

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