С 2014 года Кремль потратил на иностранных политиков и чиновников 300 миллионов долларов.

Восемь французских законодателей партии Макрона обратились в нижнюю палату парламента страны с просьбой создать комитет по расследованию возможного финансирования политсил Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Авторы письма ссылаются на американские разведданные, в которых говорилось о том, что Россия заплатила сотни миллионов евро политическим партиям "с целью повлиять на выборы".

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В этом контексте законодатели вспомнили соперницу Макрона на президентских выборах, лидера правой партии Марин Ле Пен, которая до сих пор погашает кредит, предоставленный ей российскими банками.

Тайное финансирование Россией политиков по всему миру

14 сентября CNN опубликовал рассекреченный отчет американской разведки о финансировании Россией политиков по всему миру.

С 2014 года Кремль с целью усиления собственного политического влияния потратил на иностранных политиков и чиновников в более чем 20 странах мира 300 миллионов долларов.

По словам источников издания, РФ поддерживала, в частности, правые и националистические движения. Конкретные имена политиков и названий партий собеседники CNN указывать отказались.

Рассекречивание отчета разведки США произошло на фоне выявления в немецком правительстве российских шпионов, а еще раньше - неожиданного политического триумфа пророссийской лидера правой французской партии Марин Ле Пен.

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