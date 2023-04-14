Также он выразил догадку, что Китай, скорее всего, разделяет позицию РФ, которая хочет уничтожить Украину.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предположил, что война России против Украины, возможно, продлиться несколько лет.

Такое мнение он высказал NBC News. Моравецкий отметил, что пока Польша не "вычисляет какую-то точную дату" окончания войны, а нацелена на помощь Украине. "Мы наблюдаем за происходящим на фронте и в соответствии с этим пытаемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с партнерами в Западной Европе, чтобы помочь Украине", - сказал польский премьер.

При этом он заявил, что поражение Украины в войне против РФ может стать началом конца. "Неудача в Украине может стать началом конца "золотого века" Запада. А победа Украины будет гарантией укрепления нашей экономической мощи", - подчеркнул премьер.

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Он добавил, что нельзя защищать Украину, игнорируя вопрос Тайваня. "Мы должны поддерживать Украину, если хотим, чтобы Тайвань оставался независимым. Если Украина будет завоевана, Китай может напасть на Тайвань. Я вижу здесь большую связь, зависимость между ситуацией в Украине, на Тайване и в Китае", - пояснил польский премьер.

В связи с этим Моравецкий добавил, что Китай, скорее всего, разделяет позицию РФ, которая хочет уничтожить Украину, передает TVN24. "Польша хорошо знает Россию. Ее цель - уничтожить Украину, чтобы она не могла быть базой, усилением Запада. И это желание, скорее всего, разделяет коммунистический Китай", - выразил мнение Моравецкий.

Позиция Китая по войне в Украине

Китай долго сохранял нейтралитет относительно войны в Украине. А 24 февраля решил "выкатить" свой мирный план по этому поводу. В итоге он был раскритикован как мировыми лидерами, так и украинскими властями.

А в конце марта китайский лидер Си Цзиньпин ездил к Путину договариваться об экономическом сотрудничестве. При этом западные страны предостерегли Китай от помощи Кремлю деньгами и оружием.

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