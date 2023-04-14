Орбан утверждает, что "по его оценке" война прекратится в тот момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать Украину.

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной", фактически цитируя слово в слово антиукраинские заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Как пишет венгерское издание Magyar Nemzet, новые заявления по Украине были сделаны Орбаном в контексте европейской военной и экономической помощи, против которой постоянно выступает Будапешт.

Орбан утверждает, что "по его оценке" война прекратится в тот момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать деятельность украинского правительства.

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"На данный момент это не так, венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Вот почему плохо, что венгерское меньшинство до сих пор преследуют в Украине", - начал вспоминать Орбан украинский закон об образовании.

Венгерский премьер продолжит утверждать, что якобы его страна "платит украинцам пенсии и зарплаты, поддерживает государственное управление Украины и здравоохранение". Он верит, что такое положение вещей не сможет сохраняться в долгосрочной перспективе.

Позиция Венгрии по войне в Украине - что говорит Орбан

Орбан, один из друзей Путина, неоднократно отличался антиукраинскими заявлениями. Он пугал, например, победа Украины приведет к применению Россией ядерного оружия.

Остается неясной позиция Венгрии и по отношению к российско-украинской войне, а также к агрессии самого Путина. Страна утверждает, что помогает Украине, заботясь о беженцах, но в то же время делает все возможное, чтобы остановить военную и финансовую помощь стран Запада.

А недавно в МИД Венгрии заявили, что будут "ставить палки в колеса" евроинтеграции Украины и перспективе вступления Украины в НАТО.

Венгерские официальные лица также попадали в международные скандалы, публично демонстрируя территориальные претензии к своим соседям, в частности – к Украине.

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