Моравецкий отметил, что победа Украины станет гарантией "не только восстановления, но и укрепления нашей экономической силы".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прогнозирует, что если западные страны допустят поражение Украины в войне, которую развязала против нее Россия, это станет началом конца "золотого века" Запада.

"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада", – цитирует "Укринформ" заявление польского чиновника во время выступления в Atlantic Counсil в Вашингтоне.

Моравецкий отметил, что победа Украины станет гарантией "не только восстановления, но и укрепления нашей экономической силы".

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Война в Украине: важные новости

На востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Очень сложная ситуация сейчас на Бахмутском направлении. Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, враг перегруппировал свои силы и средства в районе Бахмута.

Кроме того, в Украине и мире активно обсуждают масштабную утечку секретных данных Пентагона, в которых речь шла и о войне в Украине. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что это могло быть выгодно только России. Он подчеркнул, что на результаты реального наступления это повлиять не сможет.

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