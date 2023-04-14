Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прогнозирует, что если западные страны допустят поражение Украины в войне, которую развязала против нее Россия, это станет началом конца "золотого века" Запада.
"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада", – цитирует "Укринформ" заявление польского чиновника во время выступления в Atlantic Counсil в Вашингтоне.
Моравецкий отметил, что победа Украины станет гарантией "не только восстановления, но и укрепления нашей экономической силы".
Война в Украине: важные новости
На востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Очень сложная ситуация сейчас на Бахмутском направлении. Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, враг перегруппировал свои силы и средства в районе Бахмута.
Кроме того, в Украине и мире активно обсуждают масштабную утечку секретных данных Пентагона, в которых речь шла и о войне в Украине. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что это могло быть выгодно только России. Он подчеркнул, что на результаты реального наступления это повлиять не сможет.