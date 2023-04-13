Среди них - 45 бойцов Воздушных сил, 152 - ДШВ, 152 воина - Сухопутных войск.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 апреля, отметил государственными наградами еще 349 украинских защитников.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении. В общем, гарант государства подписал 4 Указа относительно соответствующих отличий.

"Подписал указы о награждении наших воинов. Четыре указа. 349 военнослужащих отмечены государственными наградами. Среди них – 45 бойцов воздушных сил, 152 – ДШВ, 152 воина - Сухопутные войска", - отметил он.

Зеленский особо отметил бойцов, которые дерутся в Донецкой области в составе ОСУВ "Таврия" генерала Александра Тарнавского. В частности, морских пехотинцев 35-й отдельной бригады и артиллеристов 55-й отдельной бригады: "Вы, как всегда, ребята, результативны! Спасибо!",- подчеркнул президент.

"Спасибо бойцам ОСУВ "Одесса" генерала Москалева - 63-я отдельная механизированная бригада, которая мощно бьет оккупантов за удары по нашим городам и селам на южном направлении. Да еще отмечу сегодня воинов 126-й отдельной бригады сил ТрО-аэроразведчиков. Спасибо вам, ребята, за внимательность, которая становится меткостью нашей артиллерии", - продолжил президент.

Бойцы ВСУ сдержали новый шквал атак армии РФ

Напомним, что каждый день наши герои и героини фронта противостоят вооруженной агрессии Российской Федерации, которая ведет войну "на уничтожение" против народа Украины.

Известно, что по состоянию на вечер 13 апреля бойцы ВСУ отбили около 20 атак россиян. Оккупанты не оставляют попыток вести наступление на четырех направлениях Украинского фронта - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Однако маневры на фронте даются им нелегко. За сутки наша авиация реализовала 11 точных бомбардировок позиций оккупантов.

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