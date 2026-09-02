Украина рискует потерять почти €4 миллиарда от ЕС: в Брюсселе назвали причину

Законопроект должен быть принят для продолжения выплат в сроки, предусмотренные программой.

Украина рискует не получить следующий транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере около 3,7 миллиарда евро, если не примет закон об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари, передает"Европейская правда".

По его словам, Еврокомиссия внимательно следит за рассмотрением соответствующего законопроекта, поскольку его принятие является одним из условий получения Украиной средств в рамках программы макрофинансовой помощи.

Уйвари отметил, что общий целевой показатель финансирования Украины по этой программе в 2026 году составляет 8,35 млрд евро. На данный момент ЕС уже выплатил 3,2 млрд евро.

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"Мы рассматриваем возможность выделения второго транша в начале осени, который составит около 3,7 млрд евро. Для этого существует 12 условий, одним из которых является этот закон", – сказал представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что законопроект должен быть принят для продолжения выплат в предусмотренные программой сроки. По словам Уйвари, документ также имеет важное значение для мобилизации дополнительных доходов в государственный бюджет Украины.

Требования международных партнеров к Украине – последние новости

1 сентября Верховная Рада в очередной раз провалила голосование по отмене налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. Этот законопроект является одним из ключевых требований международных партнеров для получения части финансовой помощи для Украины.

Народный депутат, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что получение Украиной следующего транша от МВФ в размере 1,66 миллиарда долларов в настоящее время находится под угрозой из-за недостаточного прогресса в части принятия законопроектов.

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