Нацбанк резко ослабил гривню: официальный курс валют на 3 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 3 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,64/44,67 грн/долл., а к евро – 51,72/51,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 2 сентября остался на прежнем уровне и составил 44,70 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составил 51,95 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 3 копейки и составлял 44,85 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,29 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 3 копейки и составил 52 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,36 гривни за евро.

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