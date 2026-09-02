Netflix показал первый трейлер 'К востоку от рая' с Флоренс Пью (видео)

Премьера драматического мини-сериала запланирована на 1 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер драматического мини-сериала "К востоку от рая" (East of Eden), главную роль в котором исполнила английская актриса Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Оппенгеймер", "Чудо", "Черная вдова", "Громовержцы", франшиза "Дюна").

Проект является новой экранизацией одноименного романа американского писателя Джона Стейнбека 1952 года, описывающего трагическую судьбу семьи Траск на фоне великих исторических событий – здесь есть место любви, предательству, долгу, свободе и восстановлению после глубокой травмы.

Также в мини-сериале снялись Кристофер Эбботт ("Бедные-несчастные", "Оборотень", сериал "Ловушка-22"), Майк Фейст ("Байкеры", "Соперники"), Джо Андерс (сериал "Мыс страха"), Джозеф Зада (сериал "Невидимые парни"), Хун Ли ("Мулан", сериалы "Банши", "Железный кулак", "Друзья и соседи") и другие.

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Интересный факт – сценаристкой сериала выступила актриса Зои Казан, которая является внучкой режиссера Элиа Казана, снявшего в 1955 году первую полнометражную экранизацию романа "К востоку от рая".

Съемки шоу проходили с октября 2024 года по март 2025 года в Новой Зеландии.

Премьера мини-сериала запланирована на 1 октября 2026 года. Он будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно.

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