Восемь из них были уничтожены.

В течение дня российские оккупанты применили против Украины девять иранских ударных беспилотников "Shahed-136" с территории Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в течение текущих суток противник нанес четыре ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", - сообщили в Генштабе.

Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью беспилотными летательными аппаратами иранского производства "Shahed-136". Все они были успешно ликвидированы Силами обороны Украины, отметили в Генштабе.

Также в сводке сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Республика Беларусь и дальше продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В течение дня противник задействовал девять ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Восемь из них сбиты", - говорится в сообщении.

На других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы: на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области; на Слобожанском - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечье и Хатнее; на Купянском - из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка и Кисловка.

На Лиманском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надия, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполовка; на Бахмутском - из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздоловка, Соледар, Спорное и Яковлевка; на Авдеевском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердычи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

"На Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения", - сообщили в Генштабе.

Российские удары по Украине

В среду, 19 октября, оккупанты выпустили новую порцию ракет и БПЛА по украинским городам. Несколько российских ракет сбили над Киевом, система ПВО работала и в области.

Также две ракеты были уничтожены в небе над Черниговской областью.

В Винницкой области россияне попали в объект энергетики. Спасательные службы работают на месте.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, сегодня украинские военные уничтожили 4 из 6 выпущенных российскими оккупантами крылатых ракет и 10 беспилотников.

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