Днем во вторник, 15 ноября, в областях Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах при этом предупредили об угрозе ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.
Обновлено. По состоянию на 14:45, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, местным жителям надо перейти в укрытие.
"Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятно две минуты. Цели в Украине неизвестны", - заявил Вилкул.
Он призвал не пренебрегать безопасностью.
Также, как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, в небе зафиксированы ракеты.
Он призвал всех идти в укрытие.
Кроме того, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что есть высокая вероятность массированной ракетной атаки врага.
"Немедленно направляйтесь к укрытиям! Берегите себя!" - отметил он.
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