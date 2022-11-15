В Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях заявили об угрозе ракетных обстрелов.

Днем во вторник, 15 ноября, в областях Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах при этом предупредили об угрозе ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.

Обновлено. По состоянию на 14:45, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, местным жителям надо перейти в укрытие.

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"Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятно две минуты. Цели в Украине неизвестны", - заявил Вилкул.

Он призвал не пренебрегать безопасностью.

Также, как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, в небе зафиксированы ракеты.

Он призвал всех идти в укрытие.

Кроме того, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что есть высокая вероятность массированной ракетной атаки врага.

"Немедленно направляйтесь к укрытиям! Берегите себя!" - отметил он.

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