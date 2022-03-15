Соответствующим законом из состава уголовных правонарушений выводятся деяния, совершенные в условиях военного положения, которые направлены на отпор вооруженной агрессии России.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины относительно определения обстоятельств, исключающих уголовную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения" (№7145).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого закона проголосовали 344 народных депутата.

Законом устанавливается, что не является уголовным правонарушением деяние (действие или бездействие), совершенное в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта и направленное на отпор и сдерживание (нейтрализацию) вооруженной агрессии Российской Федерации или агрессии другой страны, если это причинило вред жизни и здоровью лица, которое посягает, а также причинило вред правоохраняемым интересам физических или юридических лиц либо государства Украина, при отсутствии признаков пыток и нарушение правил ведения войны или применения вооруженной силы, определенных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

Лицо не подлежит уголовной ответственности за применение оружия (вооружения), боевых припасов или взрывчатых веществ против имущества и лиц, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, если их применение произошло в соответствии с требованиями законодательства.

Также законом определяется, что боевой иммунитет - освобождение военного командования, военнослужащих, добровольцев и Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, сотрудников правоохранительных органов, которые в соответствии со своими полномочиями принимают участие в обороне Украины, лиц, определенных законом "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", от ответственности, в том числе уголовной, за потери личного состава, боевой техники или другого военного имущества, последствия применения вооруженной и другой силы во время отпора вооруженной агрессии против Украины или ликвидации (нейтрализации) вооруженного конфликта, выполнение других задач по обороне Украины с применением любых видов оружия, наступление которых с учетом разумной осмотрительности невозможно было предвидеть при планировании и выполнении таких действий (задач) или которые охватываются оправданным риском, кроме случаев нарушения правил ведения войны или применения вооруженной силы, определенных международными договорами.

Среди прочего, устанавливается, что в условиях военного положения лицо, занимающее политическую должность, должность государственной службы, должность в органах местного самоуправления, должность руководителя субъекта государственного сектора экономики, не несет ответственность, в том числе уголовную, за решения, действия или бездействие, негативные последствия которых невозможно было предвидеть или которые охватываются оправданным риском, при условии, что такие действия были необходимы для отпора вооруженной агрессии против Украины или ликвидации вооруженного конфликта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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