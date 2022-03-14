Защитники Мариуполя уничтожают оккупантов / скриншот
Пресс-служба Вооруженных сил Украины обнародовала видео, на котором полк "Азов" уничтожает российских оккупантов и их технику.
"За нами победа", - говорится в подписи к видео.
Отметим, что сейчас военные "Азова" защищают Мариуполь, которые беспощадно обстреливают оккупанты.
13 марта "Азов" в Мариуполе уничтожил 6 вражеских танков, 2 БТРа и пленил 12 оккупантов.
На данный момент известно, что в Мариуполе и на окраинах продолжаются активные боевые действия. Украинская армия пытается отбить оккупацию.