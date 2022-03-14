Сейчас полк "Азов" защищает Мариуполь.

Пресс-служба Вооруженных сил Украины обнародовала видео, на котором полк "Азов" уничтожает российских оккупантов и их технику.

"За нами победа", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что сейчас военные "Азова" защищают Мариуполь, которые беспощадно обстреливают оккупанты.

13 марта "Азов" в Мариуполе уничтожил 6 вражеских танков, 2 БТРа и пленил 12 оккупантов.

На данный момент известно, что в Мариуполе и на окраинах продолжаются активные боевые действия. Украинская армия пытается отбить оккупацию.

Вас также могут заинтересовать новости: