Военное положение продлено до 25 апреля.

Верховная Рада Украины продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток в связи с агрессией РФ на территории нашей страны.

Таким образом военное положение продлено до 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, военное положение в Украине на 30 суток было введено 24 февраля, после того, как Российская Федерация пошла на полномасштабное вторжение.

Рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Одессу.

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