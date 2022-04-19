Всего в Николаевской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях насчитывается более 3 тыс. населенных пунктов, которые находились или еще находятся под оккупацией.

На деоккупированных территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей по состоянию на вторник освобождены от российских войск 919 населенных пунктов. Всего в этих областях находятся более 11 тысяч населенных пунктов, в оккупации из них находились более 3 тысяч.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Двадцать девять процентов из них уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. Сто девяносто два населенных пункта начали работу гуманитарных штабов, этим занимаются областные военные администрации совместно с ГСЧС. В семидесяти - проведено разминирование территорий", - отметил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко также рассказал, как восстанавливается критическая инфраструктура. В более 280 населенных пунктов, по его словам, уже восстановили газовое обеспечение. Более 300 — поставку электроэнергии. Водоснабжение и водоотведение восстановлено на 29%. В 83 населенных пунктах возобновлена работа АЗС, в 35 — мобильная связь, в 256 — работа медицинских учреждений. Продовольственные магазины открылись в 152 населенных пунктах, учреждения и заведения по оказанию социальных услуг возобновили работу более 250. В 74 деоккупированных населенных пунктах возобновила работу Укрпочта.

Ранее Тимошенко сообщал, что у Президента Владимира Зеленского состоялось совещание по плану послевоенного восстановления и развития страны. Над этим планом работали украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, парламентские комитеты и министерства.

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