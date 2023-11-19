В частности, цель Сил обороны Украины - создать ситуацию, когда захватчики окажутся в голоде, холоде и потеряют желание воевать.

Силы обороны Украины зимой будут пытаться перебить логистические пути российских захватчиков.

"Наша основная задача, чтобы все, что происходит сейчас, помогало украинским Вооруженным силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были холодные, голодные и у них не было желания воевать", - сообщил начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире информационного марафона "единые новости".

По его словам, украинские защитники удачно охотятся на вражескую артиллерию, блиндажи и пехоту.

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"Врагу следует ожидать сюрпризов с неба", - добавил Фитьо.

Планы ВСУ на зиму - последние заявления

12 ноября Фитьо отмечал, что понижение температуры в сочетании с атаками на логистические цепи армии оккупантов может позволить "выморозить" россиян из Украины. По его убеждению, погода неизбежно внесет коррективы в ход боевых действий.

В частности, начало дождей уменьшит применение россиянами как авиации, так и ударных дронов. При этом основной задачей украинские военные сейчас считают прерывание каналов снабжения и приведение в негодность логистических систем между тылом российских оккупантов и фронтовыми частями.

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