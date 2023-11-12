Глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, заявил, что погода неизбежно внесет коррективы в ход боевых действий.

Снижение температуры в сочетании с атаками на логистические цепочки армии оккупантов могут позволить "выморозить" россиян из Украины.

Такое заявление сделал глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, отметив при этом, что погода неизбежно внесет коррективы в ход боевых действий, сообщает ЛИГА.

По словам Фитьо, начало дождей уменьшит применение россиянами как авиации, так и ударных дронов. При этом основной задачей украинские военные сейчас считают прерывание каналов снабжения и приведение в негодность логистических систем между тылом российских оккупантов и фронтовыми частями.

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"Если это удастся, я думаю, с помощью погоды, дождей и морозов, мы их выморозим", – сказал Фитьо.

Потери оккупантов

12 ноября 2023 года сообщалось о том, что ВСУ за неделю отминусовали почти 7 тысяч оккупантов и уйму вражеской техники. За неделю с 6 по 12 ноября ВСУ уничтожили 6,6 тыс. российских оккупантов и 744 единицы вооружения и военной техники.

Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о 744 единицах их военной техники.

В частности, это 65 танков, 120 боевых бронированных машин, 184 артиллерийские системы, 14 реактивных систем залпового огня, 10 установок противовоздушной обороны, 214 единиц автотехники и 31 единица специальной техники.

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