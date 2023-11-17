Отмечается, что оккупанты выделили деньги на строительство "линий территориальной обороны" в приграничных районах.

В Российской Федерации усиливают противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом. Вероятно, оккупанты готовятся к зимней кампании Украины по перехвату российских маршрутов снабжения в тыловых районах.

Аналитики Института изучения войны привели заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который сообщил об организации патрулирования объектов критической инфраструктуры для предотвращения нападений и финансировании "линий территориальной обороны" в приграничных с Украиной областях.

Кроме того, российские власти обновят список всех объектов критической инфраструктуры, включая топливно-энергетические и важные транспортные объекты, которые требуют защиты от неопределенных угроз.

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В Центральном федеральном округе усилят систему ПВО. В него входят 18 Брянская, Курская и Белгородская области, граничащие с Украиной.

Зимний сюрприз для россиян - о чем говорил Фитьо

Глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что основной задачей украинские военные считают прерывание каналов снабжения и приведение в негодность логистических систем между тылом российских оккупантов и фронтовыми частями.

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