Блинкен говорит, что США будут вынуждены быстро отреагировать в случае признания Кремлем российских оккупационных администраций "Л/ДНР" как "независимыми".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что признание Кремлем российских оккупационных администраций "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать отказ Москвы от Минских договоренностей.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте Госдепартамента США.

"Российская Дума заявила, что планирует передать президенту Путину обращение о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" как "независимых". Скажем четко: одобрение Кремлем этого обращения означало бы полный отказ российского правительства от своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, которые очерчивают процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции этих частей украинского Донбасса, которые контролируются управляемыми Россией силами и политическими марионетками с 2014 года", - отмечает Блинкен.

"Внедрение этого решения еще больше подорвало бы суверенитет и территориальную целостность Украины, составляло бы грубое нарушение международного права, поставило бы под сомнение заявленное Россией обязательство об участии в дипломатии для достижения мирного урегулирования кризиса, и сделало бы необходимым быстрый и твердый ответ Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами", - добавил он.

Признание Россией "Л/ДНР": что известно

15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

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