Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине считает обращение Государственной думы Российской Федерации к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать российские оккупационные администрации "ЛНР" и "ДНР" как "независимые государства" очередной попыткой нарушить суверенитет Украины.
Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.
"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", – отметили американские дипломаты.
Напомним, 15 февраля Госдума России поддержала обращение фракции коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.
Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".
В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "ЛДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.