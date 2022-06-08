Российская пропаганда стремится дестабилизировать украинско-немецкие отношения.

Страна-агрессор продолжает вести информационную войну, создавая новые фейки. Кремль продолжает распространять манипуляции и ложь.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Манипуляция

По данным СНБО, российская сторона распространяла искаженную информацию об:

коллаборационисте - "руководителе" Херсонской области В. Сальдо, который заявил, что "жители всей Украины, независимо от места регистрации, смогут подать заявку на получение российского паспорта в Херсонской области". В СНБО объясняют: такие заявления нужны для создания иллюзии заинтересованности украинцев в получении гражданства РФ;

посольство РФ в США заявило о том, что "США нарушают обязательства, поставляя Киеву вертолеты Ми-17, которые предназначались для Афганистана, а передача артиллерийских систем - это безответственность, что грозит непредсказуемыми последствиями".

Дезинформация

Как рассказали в СНБО, также СМИ РФ начали тиражирование новостей о том, что "дипломатические отношения Германии с Украиной ухудшаются - ФРГ все больше склоняется в сторону РФ", обосновывая это "отказом министра иностранных дел Анналены Бербок от общения с украинским послом, что объясняется ее намерением говорить лишь с министрами".

Напомним, что Россия распространяла фейки о планах Польши относительно Украины.

Добавим, что ЦПД предупреждал, что РФ готовит теракт в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: