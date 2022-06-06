Устроенная провокация способна стать "козырем" ручной пропаганды Кремля.

Аналитики Центра противодействия дезинформации считают, что возможна провокация на территории Европы с использованием оружия, аналогичного тому, которое передают Украине.

Об этом ЦПД сообщает в своем Telegram-канале.

"Устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" ручной пропаганды Кремля", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что роспропаганда дискредитирует руководство Украины, распространяя фейки о сбыте западного оружия.

"Обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают нужного результата рашистам и не приводят к остановке транспортировки оружия. Поэтому к этой теме активно начали подключать атаки в информационном поле", - информируют в ЦПД.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Российской Федерации из-за решения западных стран о поставках Киеву вооружения пригрозил наносить удары по тем объектам, по которым Россия пока не била.

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