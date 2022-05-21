Россия хочет расколоть отношения между Польшей и Украиной.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказал о фейках России, в которых говорится, что Польша имеет коварные намерения перейти на сторону РФ и захватить западную часть Украины.

Об этом ЦПД сообщает в телеграмме.

"Роспропаганда распространяет фейк, что Польша имеет коварное намерение перейти на сторону России и захватить западную часть Украины. Видео с таким месседжем распространяет прокремлевский блогер Юрий Подоляка. Также он утверждает, что после оккупации части Запада Украины Польша начнет денацификацию украинского населения", - говорится в сообщении.

В ГПД отмечают, что месседж о том, что Польша готовится аннексировать западную часть Украины, остается одним из главных нарративов гибридной войны РФ против Украины, которая имеет целью расколоть отношения между Польшей и Украиной. Все сообщения с таким месседжем основаны лишь на личном мнении автора и подтверждаются заранее сфальсифицированными "фактами".

Зато 20 мая 2022 года Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считал бы лучшим завершением войны РФ против Украины победу Украины с полным восстановлением территориальной целостности. Это в очередной раз подтверждает добрососедские отношения между Польшей и Украиной.

Ранее в Российской Федерации призвали поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию" после Украины. Это реакция на недавние заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого об идеологии "русского мира".

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