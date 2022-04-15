Городской голова Скадовска Александр Яковлев заявляет, что горсовет и работники исполкома не будут сотрудничать с оккупантами.

Сегодня утром в Скадовске оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города и повесили свои триколоры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.

"Сегодня утром в Скадовске оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города. Прицепили свои триколоры. Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине", - написал он.

По словам Яковлева, Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами. "С сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается. Какие бы флаги ни вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца. Украину не одолеть!"- добавил он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 марта мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что колонна российских войска заехала в город и разместились в одном из детских лагерей.

16 марта активист Артем Костюченко заявил, что оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха. Позже Яковлев вышел на связь и сообщил, что российские военные пообщались с ним и отпустили.

6 апреля 2022 года городской глава Скадовска Александр Яковлев вынуждено выехал из города. Ему угрожали и "предлагали" сотрудничать с российскими оккупантами.

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