Названы лучшие смартфоны 2026 года по соотношению 'цена-производительность'

Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от ультрабюджетных до флагманских.

Создатели бенчмарка AnTuTu обновили рейтинги смартфонов под управлением Android с лучшим соотношением цены и производительности. Он составлен по итогам августа 2026 года и разделен на пять ценовых категорий.

Рейтинг AnTuTu составляется на основе среднего результата смартфонов в бенчмарке и их актуальной стоимости. Такой подход позволяет определить модели, которые предлагают максимум производительности за свои деньги. При этом специалисты отмечают, что камера, автономность, экран и другие параметры не влияют на итоговые позиции.

В ультрабюджетном сегменте (до 220 долларов) первое место занял Motorola Moto G100s. Смартфон оснащен чипом Snapdragon 6s Gen 4, 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и батареей 7000 мАч. За ним расположились Moto G100 с Snapdragon 7s Gen 2, и Meizu Note 16 на базе Unisoc T8200

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В категории от 220 до 370 долларов лидером стал Honor GT на Snapdragon 8 Gen 3, который еще недавно считался исключительно флагманским процессором. Второе место занял Realme Neo7 Turbo с Dimensity 9400e, а третьим оказался iQOO Z10 Turbo с чипом Dimensity 8400-Turbo.

Среди смартфонов стоимостью от 370 до 520 долларов лучшим признали Lenovo Legion Y70 на базе Snapdragon 8 Gen 5. Вторую позицию занял iQOO Z11 Turbo, также оснащенный Snapdragon 8 Gen 5. Третьим оказался iQOO Neo11 с более мощным Snapdragon 8 Elite.

Рейтинг моделей от 520 до 660 долларов возглавил OnePlus 15T, за которым следуют REDMI K100 Pro Max и iQOO 15. Все три устройства построены на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В самой дорогой категории, где стоимость превышает 660 долларов, лидером оказался Honor Magic8 Pro. Смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрал 3,7 миллиона баллов в AnTuTu и при цене примерно $700 получил максимальный показатель экономической эффективности в своем сегменте. Второе место занял OnePlus 15, а третье – Honor Magic8. Все три смартфона используют Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых мощных Android-смартфонов, которые еще долго не устареют. В топе Red Magic с разогнанным процессором и флагман iQOO, который вышел еще в начале года.

Эксперты нашли смартфон дешевле 200 долларов, которого большинству людей хватит "с головой". Аппарат обеспечивает долгую работу, от батареи поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

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