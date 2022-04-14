Джастин Трюдо подчеркнул, что РФ совершает военные преступления и преступления против человечности, за которые должен отвечать Путин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает "абсолютно правильным" называть действия России в Украине геноцидом.

Как сообщает CBC News, об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Существуют официальные процессы по определению геноцида, но я считаю, абсолютно правильно, что больше людей используют слово геноцид в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо.

Он напомнил, что российские военные обстреливали медицинские учреждения, железнодорожные вокзалы, совершали нападения на мирных граждан, в частности сексуальное насилие, а также атаковали украинскую идентичность и культуру.

"Это военные преступления, за которые должен отвечать Путин. Это преступления против человечности", - добавил Трюдо.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон отказался использовать такое определение. "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (русские и украинцы) - братья", - заявил Макрон.

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