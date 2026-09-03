РФ ударила по поселку в Харьковской области: десять пострадавших, среди них – дети

Захватчики нанесли ракетный удар по Печенигам.

Российские оккупанты нанесли удар по поселку Печениги Харьковской области, в результате чего пострадали десять человек, среди них – дети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Армия РФ нанесла ракетный удар по поселку Печениги. На данный момент имеем информацию о десяти пострадавших, среди них – двое детей", – заявил он и добавил, что медики оказывают людям необходимую помощь.

Синегубов также отметил, что на месте удара загорелся дом и хозяйственная постройка. Профильные службы устраняют последствия.

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Российские оккупанты прибегли к очередным атакам, нанеся удары по Киевской области, Хмельницкому и Одессе. Есть разрушения и раненые.

В Киевской области враг, в частности, повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. Пострадали два человека.

А в Одессе россияне попали в многоэтажный жилой дом. Сообщалось о 17 пострадавших, среди которых трое детей.

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