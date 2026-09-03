Россия представила 'новый' автомат для спецназа (фото)

Новинка создана на базе хорошо известного россиянам АК-12.

Компания "Калашников" представила макет 5,45-мм автомата АК-12+. Новинку продемонстрировали в рамках XI Восточного экономического форума, сообщил российский концерн.

Россияне позиционируют АК-12+ как "новейший автомат", однако это выглядит скорее как выдача желаемого за действительное, ведь фактически речь идет о новой версии АК-12, первый опытный образец которого был создан "Калашниковым" ещё в 2011 году. При этом сам АК-12 фактически представляет собой глубокую модернизацию разработанного в СССР автомата АК-74М.

В то же время АК-12+ имеет довольно много отличий от базовой модификации. По словам российской стороны, изменения позволили улучшить кучность автомата АК-12. Комплекс также оснастили современными оптико-электронными прицелами для более точной стрельбы как днем, так и ночью.

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В конструкцию АК-12+ россияне внесли следующие усовершенствования:

изменили конструкцию ствола, увеличив толщину стенки;

исключили ствольную арматуру для крепления антабки, гранатомета и штык-ножа;

увеличили контур газовой камеры;

установили удлиненный приклад;

выполнили резьбу в дуловой части ствола для установки сменного щелевого пламегасителя и дульного тормоза-компенсатора;

изменили прицельные приспособления.

Судя по сообщениям профильных источников, АК-12+ не задумывался как массовая модификация. Усовершенствованный автомат предназначен прежде всего для спецназа. Сейчас РФ налаживает серийное производство перспективного стрелкового комплекса.

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Ранее УНИАН сообщал, что "Калашников" провел модернизацию 7 ,62-мм автомата АК-308, который впервые был представлен в 2018 году. Обновленную версию, получившую обозначение АК-308 образца 2025 года, планировали запустить в производство после завершения квалификационных испытаний.

Сообщалось также, что "Калашников" создал две новые версии автомата АК-12 – компактную и укороченную модификации. Укороченная версия получила обозначение АК-12К, а малогабаритная – АК-12СК. Оба автомата разработаны под патрон 5,45×39 мм.

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