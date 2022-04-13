Президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.
Об этом пишет CNN.
Во время выступления в штате Айова он заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, совершит ли диктатор геноцид в другой стране.
"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", - заявил президент.
Также Байден сообщил, что санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса, чтобы помочь справиться с "путинским повышением цен".
Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что уровень зверств России в Украине "не поднялся до уровня геноцида".
Сам президент США назвал зверства, совершенные Россией и президентом Владимиром Путиным в Буче, "военным преступлением".