Он заявил, что от действий диктатора не должны страдать бюджеты американцев.

Президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

Об этом пишет CNN.

Во время выступления в штате Айова он заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, совершит ли диктатор геноцид в другой стране.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", - заявил президент.

Также Байден сообщил, что санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса, чтобы помочь справиться с "путинским повышением цен".

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что уровень зверств России в Украине "не поднялся до уровня геноцида".

Сам президент США назвал зверства, совершенные Россией и президентом Владимиром Путиным в Буче, "военным преступлением".

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