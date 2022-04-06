Российские оккупанты склоняли Александра Яковлева к "сотрудничеству"

Городской глава Скадовска Александр Яковлев вынуждено выехал из города. Ему угрожали и "предлагали" сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом Яковлев сообщил в Facebook

"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я оставался в городе, но мне сказали однозначно: либо сотрудничаешь, либо идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного", - говорится в сообщении.

По словам Яковлева, он находится в безопасном месте и постоянно держит связь с заместителями, а исполком продолжает работать. При этом он заверил, что работа в городе и общине налажена, "все пока без существенных изменений".

Кроме того, мэр сообщил, что работникам бюджетной и коммунальной сферы выплатят зарплаты за первую половину апреля.

"Украина большая и неделимая. Все нацелены и работают на победу, которая обязательно будет", – добавил Яковлев.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину. Российские войска оккупировали некоторые населенные пункты, а местных жителей запугивали и расстреливали.

13 марта мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что колонна российских войска заехала в город и разместились в одном из детских лагерей.

16 марта активист Артем Костюченко заявил, что оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха. Позже Яковлев вышел на связь и сообщил, что российские военные пообщались с ним и отпустили.

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