Городской голова пообещал позже предоставить дополнительную информацию.

Мэр города Скадовск Херсонской области Александр Яковлев сообщил, что российские военные пообщались с ним и отпустили.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Хочу сказать, что с нами пообщались, меня уже отпустили, со мной все хорошо. Также пообещали сейчас отпустить и остальных людей, с которыми общаются. Поэтому прошу успокоиться, ничего нам сейчас не грозит быть дома и выполнять свою работу", - отметил он.

Яковлев пообещал позже предоставить дополнительную информацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня активист Артем Костюченко заявил, что российские оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.

13 марта Яковлев сообщил, что колонна российских оккупантов заехала в город и разместились в одном из детских лагерей.

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