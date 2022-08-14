Россияне практически разрушили город, что видно на опубликованных видео.

В сети появились видео из оккупированного Мариуполя, который россияне разрушили массированными ракетными, артиллерийскими и авиационными ударами.

Кадры опубликовал один из местных пабликов.

Одно из видео было снято на ж/д вокзале Мариуполя, от здания которого остались одни стены. На одном из путей все еще можно увидеть поезд "Укрзализныци", ранее курсировавший в столицу.

"Приехал встретить киевский поезд", - иронически говорит автор видео. Судя по кадрам, кроме него на территории вокзала никого нет, зато видны многочисленные следы российских обстрелов.

На другой серии видео девушка показывает поездку по разрушенному центру города. Из окна автомобиля можно увидеть черные силуэты горевших многоэтажек, разрушенные витрины магазинов, остатки местного драмтеатра, бытовой мусор, а также воронки от снарядов и бомб.

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят устроить "суд" над пленными в Мариуполе на День Независимости Украины.

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