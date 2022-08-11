Таким способом враг хочет продемонстрировать хоть какие-то "достижения" при отсутствии реальных побед на фронте.

Российские оккупанты планируют устроить показательное судилище над военнопленными в Мариуполе 24 августа, то есть на День Независимости Украины. С помощью этих действий они хотят запугать бойцов ВСУ или же показать хоть какие-то "достижения" при отсутствии реальных побед на фронте.

Такой информацией поделился мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в четверг, 11 августа.

"Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят где-нибудь на наш праздник, День Независимости, сделать свой шабаш в Мариуполе", — сообщил Бойченко.

По словам городского главы, оккупанты стремятся устроить судилище 24 августа. Однако в качестве альтернатив рассматриваются и другие символические даты.

"Нашу жемчужину (камерная филармония — УНИАН), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя", — добавил Бойченко.

Мэр считает, что своими действиями рашисты преследуют одну из двух целей: либо показать хоть какие-то "достижения" при отсутствии реальных побед, либо запугать украинских защитников, воюющих на фронте.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Россия готовит показательное судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе. Для этого оккупанты собирали тюремные клетки на сцене камерной филармонии.

По данным Главного управления разведки, таким способом враг стремится усилить моральное давление не пленных солдат и запугать мирных граждан Украины. Семьи защитников "Азовстали" уже обратились в ООН с требованием помешать незаконному "трибуналу".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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