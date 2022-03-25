Украинская журналистка и пиарщица Анна Салата "слила" в сеть номер одной из самых главных пропагандисток Кремля Ольги Скабеевой.
Об этом она сообщила в Telegram.
Салата узнала номер Скабеевой из собственных источников и написала опальной россиянке.
"Вечер перестает быть скучным! Підгон на вес золота – прекрасная Скабєєва. Развлекайтесь, мои друзья", - написала пиарщица, опубликовав номер пропагандистки.
Украинка обратилась к пропагандистке с предложением спеть на украинском канале "паляница и полуниця, колядниця и зализныця" якобы по личной просьбе российского диктатора Путина, иначе он осудит телеведущую на 15 лет.
Сама Скабеева подумала, что ей начали писать "боты", а не настоящие люди, осуждающие деятельность звезды пропагандистских программ. Поэтому она оставила резервный канал связи.
Напомним, что недавно офис генпрокурора объявил подозрение еще одной российской пропагандистке, главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян.