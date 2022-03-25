Сама Скабеева уверена, что ей пишут не украинцы, а проплаченные боты.

Украинская журналистка и пиарщица Анна Салата "слила" в сеть номер одной из самых главных пропагандисток Кремля Ольги Скабеевой.

Об этом она сообщила в Telegram.

Салата узнала номер Скабеевой из собственных источников и написала опальной россиянке.

"Вечер перестает быть скучным! Підгон на вес золота – прекрасная Скабєєва. Развлекайтесь, мои друзья", - написала пиарщица, опубликовав номер пропагандистки.

Украинка обратилась к пропагандистке с предложением спеть на украинском канале "паляница и полуниця, колядниця и зализныця" якобы по личной просьбе российского диктатора Путина, иначе он осудит телеведущую на 15 лет.

Сама Скабеева подумала, что ей начали писать "боты", а не настоящие люди, осуждающие деятельность звезды пропагандистских программ. Поэтому она оставила резервный канал связи.

Напомним, что недавно офис генпрокурора объявил подозрение еще одной российской пропагандистке, главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян.

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