Среди них есть десантник из оккупированного Крыма.

В Украине сообщили о подозрении еще 8 мародерам из российской армии, которые грабили украинцев в Буче.

Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook.

Оккупанты проводили так называемые "зачистки" населенных пунктов Киевщины, грабили имущество местных жителей и мародерили заброшенные дома.

Большинство из них – военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Также среди них есть и десантник-гвардеец из оккупированного Крыма.

С 24 февраля по 31 марта на территории Бучи эти военные украли компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду, продукты питания и тому подобное.

Краденое они отправили родным почтой из беларуского города Мозырь. Посылки с имуществом украинцев шли в Алтайский и Хабаровский край, на Сахалин.

Всем им сообщили о подозрении по части 1 статьи 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что Украина получила персональные данные оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче.

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