На пятом месяце полномасштабного вторжения России Украина получила персональные данные оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Речь идет о военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая дислоцируется в Уссурийске Приморского края России.
В распоряжении Центра национального сопротивления имеются: фотографии; паспорта; служебные удостоверения; адреса и фото мест жительства захватчиков; финансовая служебная документация и прочее.
"Уже завершена проверка достоверности отправленных данных. И теперь Центр сопротивления начинает серию публикаций о том, какие именно данные получены. Начать можно с персональных документов. Их достаточно много, здесь и внутренние паспорта, и военные удостоверения, есть свидетельства о рождении", — рассказали в ЦНС.
Буча:
Город Буча в Киевской области с первых дней вторжения стал самой горячей точкой на карте Украины. Оккупанты пытали, расстреливали и насиловали мирное население. Убивали даже стариков и детей.
Оккупация Бучи навсегда войдет в учебники по истории как самый яркий пример геноцида украинского народа.
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