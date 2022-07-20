Речь идет о военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая дислоцируется в Уссурийске Приморского края России.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России Украина получила персональные данные оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Речь идет о военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая дислоцируется в Уссурийске Приморского края России.

В распоряжении Центра национального сопротивления имеются: фотографии; паспорта; служебные удостоверения; адреса и фото мест жительства захватчиков; финансовая служебная документация и прочее.

"Уже завершена проверка достоверности отправленных данных. И теперь Центр сопротивления начинает серию публикаций о том, какие именно данные получены. Начать можно с персональных документов. Их достаточно много, здесь и внутренние паспорта, и военные удостоверения, есть свидетельства о рождении", — рассказали в ЦНС.

Буча:

Город Буча в Киевской области с первых дней вторжения стал самой горячей точкой на карте Украины. Оккупанты пытали, расстреливали и насиловали мирное население. Убивали даже стариков и детей.

Оккупация Бучи навсегда войдет в учебники по истории как самый яркий пример геноцида украинского народа.

Вас также могут заинтересовать новости: