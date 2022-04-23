Когда женщина смогла вернуться домой, своих детей она не нашла.

На Луганщине оккупанты похитили жительницу Рубежного и несколько дней ее насиловали, пока дома ее ждали дети. Когда женщина смогла вернуться в дом, своих детей она не нашла.

Об этом в Telegram сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

В начале апреля 34-летняя женщина пошла за продуктами на один из местных рынков во временно оккупированной части города Рубежное. Оккупанты задержали ее якобы по обвинению в мародерстве.

Под угрозой применения автоматического огнестрельного оружия, представители так называемой "ЛНР" вывезли женщину на допрос. У нее отобрали телефон и паспорт гражданки Украины. Оккупанты приказали женщине раздеться до белья и осмотрели ее. Затем жительницу Рубежного перевезли и удерживали в помещении одного из органов государственной власти города, где военные устроили тюрьму.

"Ночью женщину перевезли в один из домов города, где один из боевиков предложил женщине вступить с ним в половые сношения, угрожая, что в случае отказа ее изнасилуют все боевики, находящиеся в помещении. После неоднократного изнасилования потерпевшую вновь вывезли в тюрьму. Следующей ночью женщину под угрозой применения физической силы тот же боевик снова изнасиловал несколько раз", - сообщили в полиции.

После этого женщину еще несколько дней держали в плену. Там ее били и допрашивали. Оккупанты пытались заставить женщину сообщить им о передвижении военной техники ВСУ. Затем они вывезли потерпевшую в центр города и оставили ее там.

"Придя домой, потерпевшая обнаружила отсутствие детей, и узнав, что они были эвакуированы представителями Красного креста, отправилась пешком в город Северодонецк. С одной из позиций ВСУ, до которой потерпевшей удалось добраться, военнослужащие отвезли ее в больницу, где она сейчас и находится", - добавили в полиции.

Сейчас женщина находится в безопасности и получает необходимую помощь медиков и психологов. Полиция уже открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и изнасилования оккупантами. Следователи проводят досудебное расследование.

Ранее УНИАН уже сообщал, что враг обстрелял Луганщину. Без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск и Приволье

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